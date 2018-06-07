Эвакуация прошла в ТЦ «Глобус» в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ , 7 июня. / ТАСС /. Персонал и сотрудников торгового центра (ТЦ) «Глобус» в Екатеринбурге эвакуировали, сообщила в четверг ТАСС сотрудница одной из фирм, расположенной в ТЦ.

"Нас эвакуировали 20 минут назад, предположительно, из-за дыма. Задымления не видно, запахов дыма не ощущается. Вентиляцию включили", — сказала собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре в ТЦ «Глобус» не поступало. По данным местных СМИ, эвакуация могла производиться из-за предмета, похожего гранату.