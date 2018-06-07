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Эвакуация прошла в ТЦ «Глобус» в Екатеринбурге
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Эвакуация прошла в ТЦ «Глобус» в Екатеринбурге 

ТАСС 12 минут назад
Фото: k1news.ru
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Персонал и сотрудников торгового центра (ТЦ) «Глобус» в Екатеринбурге эвакуировали, сообщила в четверг ТАСС сотрудница одной из фирм, расположенной в ТЦ.
"Нас эвакуировали 20 минут назад, предположительно, из-за дыма. Задымления не видно, запахов дыма не ощущается. Вентиляцию включили", — сказала собеседница агентства.
Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре в ТЦ «Глобус» не поступало. По данным местных СМИ, эвакуация могла производиться из-за предмета, похожего гранату.
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