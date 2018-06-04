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На заводе по переработке мусора в Петербурге ликвидировали открытое горение
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На заводе по переработке мусора в Петербурге ликвидировали открытое горение 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на предприятии по переработке мусора в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"Открытое горение на территории предприятия по переработке мусора ликвидировано, к тушению привлекался вертолет Ка-32 МЧС России с ВСУ-5 (четыре сброса, 20 тонн воды)", — сказал он.
Ранее МЧС проинформировало, что в 12.25 поступило сообщение о пожаре в ангаре со строительным мусором и на прилегающей территории общей площадью 1 тысяча квадратных метров в Красногвардейском районе на Лесопарковой улице, дом 15. На место ЧП была направлена лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе. Пожар был локализован на площади 1 тысяча квадратных метров.
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