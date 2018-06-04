На заводе по переработке мусора в Петербурге ликвидировали открытое горение

МОСКВА , 4 июн — РИА Новости . Спасатели ликвидировали открытое горение на предприятии по переработке мусора в Санкт-Петербурге , сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Открытое горение на территории предприятия по переработке мусора ликвидировано, к тушению привлекался вертолет Ка-32 МЧС России с ВСУ-5 (четыре сброса, 20 тонн воды)", — сказал он.

Ранее МЧС проинформировало, что в 12.25 поступило сообщение о пожаре в ангаре со строительным мусором и на прилегающей территории общей площадью 1 тысяча квадратных метров в Красногвардейском районе на Лесопарковой улице, дом 15. На место ЧП была направлена лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе. Пожар был локализован на площади 1 тысяча квадратных метров.