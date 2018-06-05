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В ЮВАО откроется детский досуговый центр «Соседи»
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В ЮВАО откроется детский досуговый центр «Соседи» 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
На территории Юго-Восточного округа появится центр для досуга детей и подростков. Открытие центра «Соседи» запланировано на июнь. Об этом сообщается на официальном сайте стройкомплекса Москвы.
Центр откроется на Рязанском проспекте на первом этаже жилого дома комплекса «Кварталы 21/19». Для детей младшего возраста оборудованы две игровые комнаты. Для подростков тоже создано пространство для командных игр — соревнований по шахматам, аэрохоккею.
— Кроме того, в центре создано пространство для досуга родителей, — говорится в сообщении. — Здесь они могут проводить время в просторном холле.
Также на территории комплекса будут построены три детских сада и школа. Первый детский сад откроется в третьем квартале 2018 года.
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