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В регионе ликвидировано 28 крупных несанкционированных свалок на землях лесного фонда
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В регионе ликвидировано 28 крупных несанкционированных свалок на землях лесного фонда 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В Ярославской области продолжаются мероприятия природоохранной акции «Очистим лес от мусора». С начала мая в ее рамках проведено 19 субботников, ликвидировано 28 крупных свалок — около 500 кубометров отходов.
Работа на землях лесного фонда идет во всех муниципальных образованиях. Участие в акции принимают волонтеры, сотрудники органов местного самоуправления, предприятий, организаций, лесничеств, арендаторы лесных участков.
— Очень важно, что свалки в лесах убирают сейчас в условиях пожароопасного периода, так как любой мусор может стать причиной возгорания, — сказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. — Впервые такая акция была масштабно проведена нашим департаментом в 2017 году. Тогда активистам удалось собрать и вывезти более двух тысяч кубометров мусора. Это более 360 самосвалов отходов.
В минувшие выходные субботники прошли в Борисоглебском, Большесельском и Брейтовском муниципальных районах. Участниками акции было собрано 37 кубометров мусора.
Мероприятия по генеральной уборке лесов продолжатся до конца сентября. Жители региона могут принять участие в акции «Очистим лес от мусора», обратившись в департамент лесного хозяйства Ярославской области по телефону (4852) 75-92-42.
График проведения мероприятий в рамках природоохранной акции «Очистим лес от мусора»: 08 июня — Гаврилов-Ямское, Даниловское, Некоузское лесничества; 15 июня — Рыбинское, Ростовское, Пречистенское лесничества; 22 июня — Переславское, Пошехонское, Любимское лесничества; 29 июня — Тутаевское, Угличское, Ярославское лесничества.
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