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В Приамурье потушили пожар в заповеднике «Норский»
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В Приамурье потушили пожар в заповеднике «Норский» 

ТАСС 4 часа назад
ТАСС, 5 июня. Полыхавший с конца прошлой недели в заповеднике «Норский» пожар ликвидировали во вторник. С начала пожароопасного сезона это уже пятое возгорание в границах охранной территории, сообщили ТАСС в администрации заповедника.
"Пожар, зашедший на территорию заповедника 1 июня, ликвидирован сегодня на площади 723 га. В этом помогла правильно выбранная тактика тушения. Птицы, животные не пострадали", — сказал заместитель директора заповедника по охране Максим Сукач.
Он уточнил, что с начала пожароопасного сезона в заповеднике было зарегистрировано пять возгораний, огнем пройдено в общей сложности свыше 2 тыс. га. Ни один из пожаров не возникал в заповеднике, все заходили на охранную территорию с близлежащих земель.
Норский заповедник расположен в северо-восточной части Амуро-Зейской равнины на ее стыке с Зейско-Буреинской равниной и подножием Селемджинского хребта. Площадь Норского заповедника составляет 211,2 тыс. га. Это первый в России маревый заповедник, там преобладают редколесья и просторные заболоченные равнины. Особой достопримечательностью Норского заповедника является сибирская косуля. В заповеднике обитает крупнейшая в мире мигрирующая группировка — до 5-7 тыс. животных.
Со ссылкой на федеральную авилесоохрану сообщалось, что в Амурской области складывается самая сложная пожароопасная обстановка среди других регионов России. Во вторник в Приамурье было зарегистрировано 12 пожаров на площади 51,2 тыс. га.
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