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В Подмосковье загорелся ТЦ
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Торговый центр загорелся в подмосковной Ивантеевке 

360tv.ru 2 часа назад
Возгорание произошло в торговом центре «Антошка», расположенном в городском округе Ивантеевка. Об этом «360» рассказали очевидцы.
Пожар возник по адресу: улица Задорожная, дом 1а, где находится торговый центр «Антошка». Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. На место прибыли пожарные.
На кадрах видно, что огонь охватил кровлю двухэтажного здания.
Ранее 3 июля пожар вспыхнул в торговых павильонах в подмосковных Мытищах. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров и успел уничтожить несколько лавок, прежде чем возгорание ликвидировали пожарные.
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Комментарии1  Ещё 4 источника 
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