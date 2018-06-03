В Подмосковье загорелся ТЦ

Торговый центр загорелся в подмосковной Ивантеевке

Возгорание произошло в торговом центре «Антошка», расположенном в городском округе Ивантеевка . Об этом «360» рассказали очевидцы.

Пожар возник по адресу: улица Задорожная, дом 1а, где находится торговый центр «Антошка». Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. На место прибыли пожарные.

На кадрах видно, что огонь охватил кровлю двухэтажного здания.