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Площадь пожаров в России стремительно растет
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Площадь пожаров в России стремительно растет 

ТАСС 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Площадь действующих лесных пожаров в России за сутки увеличилась с 65,5 тыс. до 68,5 тыс. га. Это следует из данных, опубликованных в четверг на сайте федеральной Авиалесоохраны.
"На 00:00 мск 7 июня на территории Российской Федерации действовало 39 лесных пожаров на площади 68507 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.
Утром 6 июня в России действовало 50 лесных пожаров на площади около 65,5 тыс. га. За минувшие сутки лесопожарными силами было ликвидировано 53 лесных пожара на площади 4,24 тыс. га.
Больше всего действующих лесных пожаров по состоянию на утро четверга в Амурской области — 12. В регионе пожарами охвачено более 63,3 тыс. га. На втором месте — Хабаровский край, где действуют девять лесных пожаров на площади 2,8 тыс. га. Очаги возгорания тушат еще в девяти субъектах федерации.
Всего в тушении задействовано более 1,7 тыс. человек, 274 единицы техники. В авиационном мониторинге и тушении участвуют 57 воздушных судов.
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