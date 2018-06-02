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В ереванской гостинице более десяти человек отравились хлором в бассейне
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В ереванской гостинице более десяти человек отравились хлором в бассейне 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
ЕРЕВАН, 2 июн — РИА Новости. Тринадцать человек госпитализированы в ночь на субботу из гостиницы в Ереване с диагнозом «отравление хлором», сообщили в пресс-службе полиции Армении.
"Второго июня примерно в 01.30 (00.30 мск) из медцентра «Св. Григория Просветителя» в отделение полиции поступило сообщение о госпитализации из одной гостиницы 13 человек с диагнозом «отравление хлором», — говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции.
По данным пресс-службы, выехавшая на место оперативная группа выяснила, что, по предварительным данным, граждане отравились в бассейне отеля.
"Назначена судебно-медицинская экспертиза, готовятся материалы", — говорится в сообщении.
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