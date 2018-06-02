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Потушен крупнейший в истории Калифорнии природный пожар
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Потушен крупнейший в истории Калифорнии природный пожар 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: EPA
Спустя полгода после начала возгорания в американском штате Калифорния полностью потушен крупнейший в современной истории штата природный пожар.
Получивший имя "Томас" пожар возник в округе Вентура на юге штата в начале декабря минувшего года, его максимальная площадь составляла 1140 квадратных километров, передает ТАСС.
В результате стихийного бедствия погибли два человека, в том числе, один пожарный, огнем уничтожены свыше тысячи жилых домов и хозяйственных построек. Несмотря на то, что официально пожар "Томас" официально признан потушенным, чрезвычайные службы продолжают работы по ликвидации последствий стихии и восстановлению инфраструктуры в затронутых огнем районах,
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