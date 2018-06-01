Вертолет Ка-32 будет тушить крупный пожар в Мытищах

Ранее сообщалось о возгорании двух ангаров на площади 3,5 тысячи квадратных метров по адресу: Осташковское шоссе, владение 15.

"В готовность приведен вертолет Ка-32 с водосливным устройством ВСУ-5", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, ангары горят на территории ООО «Агрокомбинат Дзержинский». По предварительным данным, пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств. Обстоятельства пожара выясняются.