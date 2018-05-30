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Площадка на трассе Южно‐Сахалинска превратилась в огромную свалку
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Площадка на трассе Южно‐Сахалинска превратилась в огромную свалку 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Крупная площадка на 154 километре трассы Южно‐Сахалинска вся усеяна прохудившимися покрышками грузовых автомобилей. Об этом сообщило издание Krabik.media.
Автомобилисты засорили большую площадку с обозначением «Кемпинг» на городской трассе огромным количеством старых покрышек от грузовиков. При этом местные жители выбрасывают сюда прочие бытовые отходы. Никаких предупреждающих знаков, ограждений или мусорных контейнеров на территории площадки нет.
Один из местных автомобилистов обратился с жалобой на свалку на сайт правительства Сахалинской области и приложил к письму фотографии. Его заявку оперативно передали в Министерство природных ресурсов и экологии, которое прислало в администрацию Макаровского района сообщение о том, что свалку убрали.
Заявитель проверил данное заявление и увидел, что свалка осталась нетронутой. Мужчина обратился с повторной заявкой в министерство с просьбой убрать мусор с территории.
На данный момент склад покрышек, которые выделяют опасные для человека и окружающей среды токсичные вещества, продолжает расти. Легко воспламеняемые шины могут послужить причиной лесного пожара.
Мусор и сухая трава загорелись в районе хутора Красный под Анапой. Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров. Сильный ветер осложняет процесс тушение огня.
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