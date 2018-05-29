В Петербурге потушили пожар на Невском проспекте

В Петербурге потушили пожар в универмаге на Невском проспекте

"В 20.40 объявлена ликвидация открытого горения", — сказал представитель.

Сообщается, что до прибытия сотрудников МЧС из здания эвакуировали 450 посетителей и 80 сотрудников универмага. Также отмечается, что в ликвидации пожара участвовали 24 единицы техники и 107 человек.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в центре Петербурга произошел пожар в универмаге. Пожар произошел в надстройке на кровле здания, площадь горения составила 80 квадратных метров. Также сообщалось, что очаг возгорания находился в вентиляционной шахте.