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В Петербурге потушили пожар на Невском проспекте
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В Петербурге потушили пожар в универмаге на Невском проспекте 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: Дмитрий Катков/«Газета.Ru»
Сотрудники МЧС завершили тушение универмага "Пассаж" в центре Санкт-Петербурга, передает РИА "Новости" слова представителя управления ведомства.
"В 20.40 объявлена ликвидация открытого горения", — сказал представитель.
Сообщается, что до прибытия сотрудников МЧС из здания эвакуировали 450 посетителей и 80 сотрудников универмага. Также отмечается, что в ликвидации пожара участвовали 24 единицы техники и 107 человек.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что в центре Петербурга произошел пожар в универмаге. Пожар произошел в надстройке на кровле здания, площадь горения составила 80 квадратных метров. Также сообщалось, что очаг возгорания находился в вентиляционной шахте.
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