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Лесной пожар в приморском заповеднике возник из-за гроз
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Лесной пожар в приморском заповеднике возник из-за гроз 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Лесной пожар на площади 100 га возник на территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморском крае. Как рассказал ТАСС заместитель директора заповедника по лесохозяйственной деятельности Евгений Моисеев, причиной возникновения огня стали сухие грозы.
"Площадь пожара сегодня составляет около 100 га, он находится в 30 км от ближайшего населенного пункта — поселка Терней. На месте пожара нет дорог, там глухая тайга, к тому же много ветровала. Все это очень осложняет тушение. Люди так глубоко в лес не заходят, и причиной возникновения огня стали сухие грозы, которые у нас начались в мае", — рассказал Моисеев.
Он отметил, что сейчас на месте работают 10 сотрудников заповедника и девять — "Авиалесохраны". Они обеспечены необходимым оборудованием и автомобилями.
Сихотэ-Алинский заповедник располагается на северо-востоке Приморского края и является самой большой охраняемой природной территорией края, занимая площадь более 4 тыс. кв. км.
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