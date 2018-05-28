В Кирове проводят проверку из-за падения ребёнка в шахту лифта

В Кирове по требованию департамента городского хозяйства проводят внеплановую проверку работы лифта в доме на улице Герцена из-за падения ребёнка в шахту, сообщает progorod43.ru.

Инцидент произошёл в понедельник, 28 мая.

Как рассказали в администрации города, мать с восьмилетней дочерью вызвали лифт — двери открылись, но кабина не приехала. Ребёнок успел сделать шаг и упал, после чего двери закрылись. Расстояние от первого этажа до шахты — около 1,5 м.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале проводят прокурорскую проверку из-за гибели ребёнка на школьном стадионе.