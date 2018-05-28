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В Кирове проводят проверку из-за падения ребёнка в шахту лифта
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В Кирове проводят проверку из-за падения ребёнка в шахту лифта 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Кирове по требованию департамента городского хозяйства проводят внеплановую проверку работы лифта в доме на улице Герцена из-за падения ребёнка в шахту, сообщает progorod43.ru.
Инцидент произошёл в понедельник, 28 мая.
Как рассказали в администрации города, мать с восьмилетней дочерью вызвали лифт — двери открылись, но кабина не приехала. Ребёнок успел сделать шаг и упал, после чего двери закрылись. Расстояние от первого этажа до шахты — около 1,5 м.
Девочка госпитализирована. Её состояние оценивается как удовлетворительное. В пресс-службе министерства здравоохранения по Кировской области заявили, что серьёзных повреждений ребёнок не получил.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале проводят прокурорскую проверку из-за гибели ребёнка на школьном стадионе.
RT на русском: последние новости
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