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Площадь природных пожаров в Приамурье увеличилась
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Площадь природных пожаров в Приамурье увеличилась до 20,1 тыс. га за сутки 

ТАСС 29 минут назад
Фото: ТАСС
Площадь лесных пожаров в Амурской области, где отмечаются самые сильные возгорания среди регионов России, утром в пятницу возросла до 20,1 тыс. га с 13,2 тыс. сутками ранее. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной авиалесоохраны.
"На 00:00 мск (07:00 хбр) 1 июня на территории РФ действовало 87 лесных пожаров на площади 29663 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе 13 пожаров на землях лесного фонда на площади 20165 га в Амурской области", — говорится в сообщении.
В предыдущие сутки пожарами в регионе было охвачено 13,2 тыс. га леса.
Помимо Приамурья, утром в пятницу пожары в лесах также были зарегистрированы в Хабаровском крае на общей площади около 5,7 тыс. га, в Забайкальском крае — на 1,2 тыс. га, в Якутии — на площади чуть более 1 тыс. га. В Туве лесными пожарами охвачено около 680 га, в Приморье на землях заповедников — 400 га, в Иркутской области — почти 200 га. В Красноярском крае горят 90 га, а в Бурятии — порядка 70 га леса.
На сравнительно небольших площадях лесные пожары отмечались в Карелии, Новгородской, Псковской и Вологодской областях.
К тушению пожаров в регионах России привлечено почти 2,5 тыс. человек, задействовано почти 550 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении — 78 воздушных судов. В Амурской области и в Якутии работают также парашютисты-десантники.
За минувшие сутки в России лесопожарными силами ликвидировано 84 лесных пожара на площади 2,7 тыс. га.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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