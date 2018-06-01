Площадь природных пожаров в Приамурье увеличилась до 20,1 тыс. га за сутки

Площадь лесных пожаров в Амурской области , где отмечаются самые сильные возгорания среди регионов России , утром в пятницу возросла до 20,1 тыс. га с 13,2 тыс. сутками ранее. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной авиалесоохраны.

"На 00:00 мск (07:00 хбр) 1 июня на территории РФ действовало 87 лесных пожаров на площади 29663 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе 13 пожаров на землях лесного фонда на площади 20165 га в Амурской области", — говорится в сообщении.

В предыдущие сутки пожарами в регионе было охвачено 13,2 тыс. га леса.

На сравнительно небольших площадях лесные пожары отмечались в Карелии , Новгородской, Псковской и Вологодской областях.

К тушению пожаров в регионах России привлечено почти 2,5 тыс. человек, задействовано почти 550 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении — 78 воздушных судов. В Амурской области и в Якутии работают также парашютисты-десантники.

За минувшие сутки в России лесопожарными силами ликвидировано 84 лесных пожара на площади 2,7 тыс. га.