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Пожар на фабрике «Алросы» в Якутии локализовали
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Пожар на фабрике «Алросы» в Якутии локализовали 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 28 мая — РИА Новости. Пожар на обогатительной фабрике компании «Алроса» в городе Удачный Мирнинского района Якутии локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее сообщалось, что в понедельник на обогатительной фабрике 12 Удачнинского ГОКа загорелось перекрытие части кровли на участке рудоподготовки. Пострадавших нет. Причины выясняются.
"Пожар на обогатительной фабрике 12 Удачнинского ГОКа локализован в течение полутора часов. Открытое горение кровли устранено", — говорится в сообщении.
Отмечается, что общая площадь пожара составляет порядка 200 квадратных метров.
Ранее сообщалось о пожаре на 60 квадратных метрах.
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