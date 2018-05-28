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Пожар на алмазной фабрике в Якутии потушен
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Пожар на алмазной фабрике в Якутии потушен 

Мир24 4 часа назад
Пожар на алмазной обогатительной фабрике в якутском городе Удачный ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС.
Площадь возгорания составила около 60 квадратных метров. Пострадавших нет. Все работники (более пятисот человек) были оперативно выведены с фабрики.
По предварительным данным, загорелось перекрытие части кровли на участке рудоподготовки.
Задымление возникло в 11:20 по местному времени (05:20 мск), локализация возгорания заняла около полутора часов. В тушении участвовали пять пожарных расчетов.
Отметим, здание фабрики принадлежит компании, которая ведет добычу алмазов на руднике «Удачный».
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