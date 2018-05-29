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Около 50 пожаров действует в лесах России
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Около 50 пожаров действует в лесах России 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Леса горят на площади более 2,8 тыс. га в ряде регионов России, самые сильные возгорания зафиксированы в Якутии, где огнем охвачено порядка 700 га. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.
"На 00:00 мск (07:00 хбр) 29 мая на территории РФ действовало 45 лесных пожаров на площади 2 802 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.
В Якутии, по данным на утро, действовали восемь очагов на площади 716 га, 483 га леса горели в Амурской области, еще 67 га — там же на нелесных территориях. Среди дальневосточных регионов пожары регистрировались и в Хабаровском крае на площади 49 га, два пожара на 750 га — на землях особо охраняемых природных территорий в Приморье.
Возгорания в лесах также отмечены в Республике Тыва на 490 га, в Иркутской области — на 114 га, в Красноярском крае — на 58 га, в Карелии на 33 га, в Забайкальском и Алтайском краях, в Псковской, Тамбовской областях и в Бурятии на небольших площадях.
На пожарах работают свыше 1,3 тыс. человек, задействовано около 300 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении — порядка 50 воздушных судов. В Якутии и Амурской области к борьбе с огнем в лесах также привлечены свыше 130 парашютистов-десантников.
За минувшие сутки в регионах России потушили 56 лесных пожаров на площади 214 га.
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