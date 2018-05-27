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Свалка в Светлоярском районе горит и травит людей второй день подряд
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Свалка в Светлоярском районе горит и травит людей второй день подряд 

v1.ru 23 минуты назад
Фото: v1.ru
Расположенная под Волгоградом свалка «Комус» горит уже второй день подряд, а удушливый дым от нее распространяется на ближайшие населенные пункты. Жители сел жалуются на плохое самочувствие.
— Вчера я выезжал в Светлоярский район и снял с высоты крупный пожар на свалке, — рассказал V1.ru волгоградский активист Алексей Ульянов. — Горят отходы в непосредственной близости от Красноармейского района. Ветер дул со стороны города, поэтому дым распространялся в обратном направлении. Вчера на месте работала всего одна пожарная машины. Мусор при этом продолжали свозить на свалку. Сегодня жители Светлоярского района снова звонили и говорили, что свалка продолжает дымить.
Свалка горит совсем недалеко от Волгограда
Ветром сегодня густой и едкий дым гонит в сторону сел Большие и Малые Чапурники. Местные жители жалуются на ухудшение самочувствия.
Несмотря на пожар, на валку продолжают везти мусор
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