Свалка в Светлоярском районе горит и травит людей второй день подряд

Расположенная под Волгоградом свалка «Комус» горит уже второй день подряд, а удушливый дым от нее распространяется на ближайшие населенные пункты. Жители сел жалуются на плохое самочувствие. — Вчера я выезжал в Светлоярский район и снял с высоты крупный пожар на свалке, — рассказал V1.ru волгоградский активист Алексей Ульянов . — Горят отходы в непосредственной близости от Красноармейского района. Ветер дул со стороны города, поэтому дым распространялся в обратном направлении. Вчера на месте работала всего одна пожарная машины. Мусор при этом продолжали свозить на свалку. Сегодня жители Светлоярского района снова звонили и говорили, что свалка продолжает дымить. Свалка горит совсем недалеко от Волгограда Ветром сегодня густой и едкий дым гонит в сторону сел Большие и Малые Чапурники. Местные жители жалуются на ухудшение самочувствия. Несмотря на пожар, на валку продолжают везти мусор