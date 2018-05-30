Иркутские службы потушили 6 пожаров за сутки

В Иркутской области потушили шесть возгораний за сутки

Пожарные за истекшие сутки потушили в Иркутской области 6 лесных пожаров, одно из возгораний возникло вблизи населенного пункта по вине отдыхающих, сообщает пресс-служба правительства региона.

Четыре возгорания на площади более 28 гектаров тушили во вторник пожарные в четырех районах Иркутской области.

"Также были ликвидированы два пожара, возникшие 28 мая в Братском районе. Еще два пожара в Братском и Нижнеилимском районе перешли на текущие сутки в локализованном состоянии. Один пожар в Иркутском районе возник поблизости от деревни Хайрюзовка", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что не допустить перехода огня на жилые дома помогло оперативное реагирование авиаохраны. С пожаром боролись 12 человек иркутской пожарно-химической станции. По предварительным данным, пожар начался из-за действий отдыхающих на берегу реки.

Подобная ситуация сложилась во вторник в Усть-Илимском районе. Пожар там возник из-за пала сухой травы на полях. В его тушении было задействовано 92 сотрудника лесной охраны, 26 парашютистов-десантников, более 20 мобилизованных граждан и 47 единиц наземной техники.

По данным на утро среды, в Иркутской области действует два лесных пожара на площади 75 гектаров.