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В Тбилиси переименовали площадь Революции роз
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В Тбилиси переименовали площадь Революции роз 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 26 мая — РИА Новости. Расположенная в центре Тбилиси близ проспекта Руставели площадь Революции роз переименована в площадь Первой демократической республики, такое решение было принято столичным горсоветом (Сакребуло) в пятницу вечером.
Согласно опубликованному на сайте Сакребуло сообщению, в пятницу «состоялось внеочередное заседание, на котором депутаты 30 голосами „за“ приняли решение переименовать площадь Революции роз в районе Мтацминда на Первой демократической республики».
За переименование площади проголосовали лишь депутаты от правящей партии «Грузинская мечта». Оппозиционные депутаты, выступающие против присвоения нового имени площади, в голосовании участие не принимали.
Сакребуло также сообщает, что на заседании кроме этого было принято решение переименовать 15 улиц Тбилиси в честь государственных деятелей, которые подписали акт о независимости Грузии.
Столичный горсовет выступил ранее с инициативой о переименовании площади в связи со 100-летним юбилеем провозглашения Первой республики Грузии, который отмечается 26 мая.
Площадь назвали в честь «революции роз» после митингов команды бывшего президента Михаила Саакашвили в 2003 году, которые сменили власть путем революции под таким же названием. В период СССР данная территория называлась площадью Республики и под этим названием подразумевалась Грузинская Советская Социалистическая Республика.
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