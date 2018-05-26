В Тбилиси переименовали площадь Революции роз

ТБИЛИСИ , 26 мая — РИА Новости . Расположенная в центре Тбилиси близ проспекта Руставели площадь Революции роз переименована в площадь Первой демократической республики, такое решение было принято столичным горсоветом (Сакребуло) в пятницу вечером.

Согласно опубликованному на сайте Сакребуло сообщению, в пятницу «состоялось внеочередное заседание, на котором депутаты 30 голосами „за“ приняли решение переименовать площадь Революции роз в районе Мтацминда на Первой демократической республики».

За переименование площади проголосовали лишь депутаты от правящей партии «Грузинская мечта». Оппозиционные депутаты, выступающие против присвоения нового имени площади, в голосовании участие не принимали.

Сакребуло также сообщает, что на заседании кроме этого было принято решение переименовать 15 улиц Тбилиси в честь государственных деятелей, которые подписали акт о независимости Грузии

Столичный горсовет выступил ранее с инициативой о переименовании площади в связи со 100-летним юбилеем провозглашения Первой республики Грузии, который отмечается 26 мая.