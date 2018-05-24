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В Хабаровском крае появятся общественные инспекторы по охране лесов
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В Хабаровском крае появятся общественные инспекторы по охране лесов 

ТАСС 59 минут назад
ХАБАРОВСК, 24 мая. /ТАСС/. Комиссия по организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды на землях лесного фонда создана в Хабаровском крае, инспекторы будут помогать в выявлении нарушений пожарной безопасности и незаконных рубок, сообщает министерство природных ресурсов региона.
"Документ о создании комиссии по организации деятельности нового органа общественного экологического контроля подписан в краевом управлении лесами. Основной задачей деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды на землях лесного фонда, расположенных на территории Хабаровского края, станет оказание содействия лесной службе края, осуществляющей федеральный государственный лесной надзор", — говорится в сообщении.
Как уточнил ТАСС начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах управления лесами правительства Хабаровского края Илья Кривошеев, инспекторы окажут практическую помощь в охране лесов от пожаров и незаконных рубок. Они будут фиксировать нарушения и направлять информацию в надзорные органы, также инспекторы смогут участвовать в работе по экологическому просвещению населения.
"Работа с общественными инспекторами позволит эффективнее бороться с нарушителями", — сказал Кривошеев, добавив, что набор желающих начнется в ближайшее время.
Инспекторами смогут стать жители края, достигшие 18-летнего возраста.
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