В Хабаровском крае появятся общественные инспекторы по охране лесов

"Документ о создании комиссии по организации деятельности нового органа общественного экологического контроля подписан в краевом управлении лесами. Основной задачей деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды на землях лесного фонда, расположенных на территории Хабаровского края, станет оказание содействия лесной службе края, осуществляющей федеральный государственный лесной надзор", — говорится в сообщении.

Как уточнил ТАСС начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах управления лесами правительства Хабаровского края Илья Кривошеев, инспекторы окажут практическую помощь в охране лесов от пожаров и незаконных рубок. Они будут фиксировать нарушения и направлять информацию в надзорные органы, также инспекторы смогут участвовать в работе по экологическому просвещению населения.

"Работа с общественными инспекторами позволит эффективнее бороться с нарушителями", — сказал Кривошеев, добавив, что набор желающих начнется в ближайшее время.

Инспекторами смогут стать жители края, достигшие 18-летнего возраста.