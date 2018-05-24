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ОНФ надеется, что его предложения используют в рамках нацпроекта «Экология»
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ОНФ надеется, что его предложения используют в рамках нацпроекта «Экология» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Это в том числе поручения по итогам наших мероприятий, связанные и со сферой обращения с отходами, и с лесом, и с особо охраняемыми природными территориями. Все это подробно отражено в докладе экспертов центра по Году экологии, который был направлен в правительство РФ в конце 2017 года. Поэтому мы надеемся, что наши предложения будут учтены при формировании и реализации национального проекта „Экология“», — приводит его слова пресс-служба ОНФ.
Миронов отметил, что Общероссийский народный фронт намерен контролировать процесс выявления и ликвидации городских свалок со стороны Минприроды РФ. Кроме того, по его словам, со стороны ОНФ запущен мониторинг промышленных предприятий в крупных городах на предмет контроля выбросов вредных веществ в атмосферу.
Он также выразил надежду, что предложение Минприроды РФ по расширению парка малой авиации для повышения эффективности борьбы с лесными пожарами касается в первую очередь расширения использования беспилотных летательных аппаратов.
"Они должны стать основой для формирования эффективной автоматизированной системы мониторинга лесов без участия человека. Это в разы снизит коррупционные риски в этой сфере", — резюмировал Миронов.
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