В воронежском селе образовалась свалка горючего мусора рядом с лесом

Прокуратура Новохоперского района обратила внимание на свалку горючего мусора, которая могла привести к лесным пожарам, сообщили в пресс-службе ведомства 23 мая. Как рассказали в прокуратуре , в районе башни Рожновского в селе Красное в непосредственной близости от леса на протяжении двух километров образовалась свалка горючего мусора — строительный мусор, битое стекло, пластиковые бутылки, остатки мебели. Прокуратура района внесла представление главе Краснянского сельского поселения об устранении нарушений.