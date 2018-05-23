Ещё
В воронежском селе образовалась свалка горючего мусора рядом с лесом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В воронежском селе образовалась свалка горючего мусора рядом с лесом 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Прокуратура Новохоперского района обратила внимание на свалку горючего мусора, которая могла привести к лесным пожарам, сообщили в пресс-службе ведомства 23 мая.
Как рассказали в прокуратуре, в районе башни Рожновского в селе Красное в непосредственной близости от леса на протяжении двух километров образовалась свалка горючего мусора — строительный мусор, битое стекло, пластиковые бутылки, остатки мебели.
Прокуратура района внесла представление главе Краснянского сельского поселения об устранении нарушений.
АиФ: последние новости
В Орле около моста Дружбы утонул подросток Из здания медцентра в Орле эвакуировали 130 человек В Орловской области в реке утонул парень
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мясо и рыба могут исчезнуть с прилавков377
Стал известен долг Украины перед СНГ128
На Украине создали новый вид войск149
Экс-супруга Пескова выходит замуж21
Путину сообщили о смерти Дарьи Стариковой129
Видео
01:43
На Украине создали новый вид войск
Войска Армия
01:03
Пистолет-пулемет «Витязь» показали в деле
Армия Оружие
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
00:56
Создана управляемая силой мысли инвалидная коляска
Технологии Наука и техника
00:51
Шурыгина ополчилась на Бузову
Шоу-бизнес
00:49
Экс-супруга Пескова выходит замуж
Шоу-бизнес
02:31
Минкультуры разъяснило ситуацию с Booking.com
Общество
00:28
В Москве горит гостиница «Измайлово»
Происшествия
00:24
Шнуров рассказал о встрече с чертями
Шоу-бизнес
00:30
Орлан унёс лису в воздух, борясь за еду
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение