В Свердловской области в жилом доме взорвался газовый баллон

"Мужчина, находившийся в момент происшествия в доме, до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно покинул жилище. Мужчина госпитализирован в лечебное учреждение", — сообщили в ведомстве.

По данным управления МЧС, сообщение о хлопке газовоздушной смеси поступило на пульт дежурного в 12.05 по местному времени (10.05 мск). В результате происшествия повреждены деревянные перекрытия, перегородки и стена дома. Возгорания после хлопка не произошло. Сейчас на месте работают пожарные, полиция, медики и работники горгаза.