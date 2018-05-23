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В Свердловской области в жилом доме взорвался газовый баллон
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В Свердловской области в жилом доме взорвался газовый баллон 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая — РИА Новости. При взрыве газового баллона в жилом доме в Ревде в Свердловской области пострадал один человек, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
"Мужчина, находившийся в момент происшествия в доме, до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно покинул жилище. Мужчина госпитализирован в лечебное учреждение", — сообщили в ведомстве.
По данным управления МЧС, сообщение о хлопке газовоздушной смеси поступило на пульт дежурного в 12.05 по местному времени (10.05 мск). В результате происшествия повреждены деревянные перекрытия, перегородки и стена дома. Возгорания после хлопка не произошло. Сейчас на месте работают пожарные, полиция, медики и работники горгаза.
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