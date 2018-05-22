Двух человек госпитализировали после взрыва на Васильевском острове

Два человека попали в больницу после взрыва на Васильевском острове в Северной столице, передает «Петербургский дневник». ЧП произошло вечером 21 мая на территории автосервиса, расположенного в доме №18 по Шкиперскому протоку.

Рабочие заваривали трещины на колесе автомобиля и накачивали покрышку, когда вдруг раздался громкий хлопок.

В результате взрыва травмы получили два человека, оба — мигранты. Пострадавших доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. В настоящее время они получают необходимую медицинскую помощь.

Ведется проверка инцидента.