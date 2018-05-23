В Приамурье ликвидировали пожар в Норском заповеднике

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мая. / ТАСС /. Пожар в Норском заповеднике в Амурской области , действующий с понедельника на площади 830 га, на утро среды ликвидирован. Об этом сообщил в среду ТАСС глава Селемджинского района Сергей Капшук.

"Ликвидацию пожару в Норском заповеднике дали. Дожди пойдут, к концу дня локализацию дадим по остальным пожарам, действующим на территории района", — сказал Капшук.

Как сообщалось ранее, на территории Норского заповедника огонь охватил 830 га территории. По предварительной информации директора заповедника Тимофея Мудрака, редкие растения и животные, обитающие на территории, не пострадали.

По данным Федерального агентства лесного хозяйства, в природном заказнике «Бастак» в Еврейской автономной области огонь распространился на 7 га. В Приморском крае горят природный заповедник «Сихотэ-Алинский» и национальный парк «Зов тигра». Площадь возгораний составляют 661 га.

"Последние данные о площади пожара — около 600 га. На месте пока работают 18 человек. По местности — горит лес на склонах сопок. Расстояние от ближайшего населенного пункта около 30 км, так что опасности для людей сейчас нет", — сообщил ТАСС заместитель директора национального парка «Зов Тигра» по охране Станислав Твердохлебов.