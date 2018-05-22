На Дальнем Востоке горят около 900 га территорий заповедников

ХАБАРОВСК , 22 мая. / ТАСС /. Природные пожары охватили территории трех заповедников в регионах Дальнего Востока, горит около 900 га.

Как сообщили во вторник в пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны, природные пожары зарегистрировали на землях государственного природного заповедника «Норский» в Амурской области , заповедника «Бастак» в Еврейской АО и «Сихотэ-Алинского» заповедника.

Возгорание в заповеднике «Норский» Амурской области возникло в понедельник, огонь быстро распространялся по территории вблизи реки Червинка, сообщил ТАСС заместитель директора заповедника по научной работе Николай Колобаев

"Последствия пожара, ущерб будут подсчитаны, когда обследуем территорию. На этой территории редких растений и животных нет", — сказал Колобаев, напомнив, что заповедник, расположенный в междуречье Норы и Селемджи, занимает около 211 тыс. га, чуть более половины площади леса.

Как уточнил директор заповедника Тимофей Мудрак, пожар охватил территорию в 830 га, очаг локализован.

По данным главы Селемджинского района, на территории которого находится природный заповедник, в локализации пожара принимали участие около 50 человек — сотрудники заповедника, лесхоза, лесоохраны, привлекались члены добровольно-пожарных дружин поселка Февральск и Архара. Для перебрасывания людей на место пожара использовалась авиатехника и моторные лодки, при работе были задействованы вездеходы, автомобили высокой проходимости.

Пожар в самом большом заповеднике Приморья

Еще один пожар площадью около 10 га зафиксировалм в заповеднике «Сихотэ-Алинский» на северо-востоке Приморья — самом большом заповеднике региона площадью свыше 4 тыс. га. «Сихотэ-Алинский» внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО , на территории обитает популяция амурских тигров. Возгорание на охранной территории обнаружили накануне в 55 км от ближайшего населенного пункта в гористой местности, рассказал замдиректора заповедника по лесохозяйственной деятельности Евгений Моисеев

"Вероятно, причиной стали сухие грозы, которые у нас начались после 9 мая. Люди так глубоко в тайгу не заходят", — отметил Моисеев.

Возгорание сейчас, по его словам, тушат десятьчеловек, все — сотрудники заповедника.

"Бастак"

Пожар площадью около 53 га действует также в заповеднике «Бастак», занимающем около 128 тыс. га в Еврейской АО, где живет около пяти тигров, в том числе выпущенная после реабилитации тигрица Золушка.

"Возникший накануне вечером в пойме реки Ин пожар уже локализован на площади 53 га. Через несколько часов его должны ликвидировать", — сказал директор заповедника Александр Калинин , добавив, что именно в этой части охранной территории тигры не обитают.

Как уточнил агентству начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов управления лесами правительства области Вадим Гаев, на тушении пожара работают 20 человек, задействовано семь единиц техники. По его словам, пожар возник из-за поджога сухой травы. Пожары в «Бастаке» в мае возникали дважды.

По данным Федеральной Авиалесоохраны на утро вторника, в дальневосточных регионах зарегистрировали лесные пожары, включая возгорания в заповедниках, на площади около 14,8 тыс. га. Самые сильные — в Амурской области.