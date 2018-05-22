В Воронежской нагорной дубраве незаконно работали автосервис и автомойка

На улице Ломоносова, на территории Воронежской нагорной дубравы, прокуроры обнаружили незаконную постройку, сообщили в пресс-службе ведомства 21 мая.

Как рассказали в прокуратуре , собственник лыжной базы «Буревестник» не только использовал лесной участок без законных оснований, но еще и сдавал его в аренду. На территории нагорной дубравы незаконно функционировал автосервис и автомойка.

«Участок использовался без проведения мероприятий по охране лесов от пожаров, загрязнения и иного негативного воздействия. Предприниматели незаконно оборудовали стоянку для автотранспорта с твердым покрытием, возвели временные сооружения, допустили загрязнение леса отходами», — рассказали в ведомстве.

Сейчас незаконные постройки демонтируют и очищают территорию леса от захламления.