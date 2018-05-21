В Прикамье из-за удара молнии едва не погибли 340 коров

Из-за грозовых разрядов, которые наблюдались в Прикамье вечером 19 мая, в регионе произошло три пожара. Такие предварительные данные обнародовали в краевом ГУ МЧС

Самый значительный пожар произошёл в селе Филатово Ильинского района, где вечером в субботу загорелась крыша фермы. К моменту прибытия на место ЧП пожарных, огонь охватил 100 квадратных метров. В его тушении участвовали 28 человек, в том числе четыре добровольца. В итоге им удалось спасти 340 голов крупного рогатого скота.

В тот же вечер в коттеджном посёлке «Изумруд» в Краснокамском районе от удара молнии загорелись вещи в металлическом контейнере. Когда пожарные прибыли на место, площадь пожара составила восемь квадратных метров. Как и в первом случае, на пожаре никто не пострадал.

Уже ночью 20 мая (около часа) загорелся дом в деревне Федяшкино (Верещагинский район). Огонь охватил 72 квадратных метра, в результате дом и веранда сгорели.

«На пожаре пострадавших нет. В доме постоянно никто не проживал, его использовали как дачу. Накануне пожара была сильная гроза, и один из разрядов ударил в электрический столб напротив дома. Спустя время соседи увидели отблески пламени уже внутри дома», — пояснили в ГУ МЧС.