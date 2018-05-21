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Режим ЧС ввели в одном из районов Курганской области из-за природных пожаров
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Режим ЧС ввели в одном из районов Курганской области из-за природных пожаров 

ТАСС 5 часов назад
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Режим ЧС введен в Щучанском районе Курганской области из-за действующих степных и лесного пожаров, сообщается в понедельник на сайте администрации района.
"В связи с высокой пожарной опасностью, создавшейся в лесах, вследствие установившейся сухой, жаркой и ветреной погоды
администрация Щучанского района постановляет ввести на территории Щучанского района режим чрезвычайной ситуации с 15 часов (13:00 мск) 20 мая 2018 года", — говорится в постановлении.
В связи с введением режима ЧС лесопользователям, организациям и населению запрещено нахождение в лесу и въезд в лесные массивы транспортных средств, складирование и сжигание мусора на приусадебных участках, разведение костров, проведение огневой очистки лесосек.
Главный специалист отдела охраны и защиты леса департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Денис Лытченко-Меткий сообщил ТАСС, что природные пожары действовали в районе в прошедшие сутки, огонь пока не потушен. «Площадь уточнить затрудняюсь», — добавил он.
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