Режим ЧС ввели в одном из районов Курганской области из-за природных пожаров

МОСКВА , 21 мая. / ТАСС /. Режим ЧС введен в Щучанском районе Курганской области из-за действующих степных и лесного пожаров, сообщается в понедельник на сайте администрации района.

"В связи с высокой пожарной опасностью, создавшейся в лесах, вследствие установившейся сухой, жаркой и ветреной погоды

администрация Щучанского района постановляет ввести на территории Щучанского района режим чрезвычайной ситуации с 15 часов (13:00 мск) 20 мая 2018 года", — говорится в постановлении.

В связи с введением режима ЧС лесопользователям, организациям и населению запрещено нахождение в лесу и въезд в лесные массивы транспортных средств, складирование и сжигание мусора на приусадебных участках, разведение костров, проведение огневой очистки лесосек.

Главный специалист отдела охраны и защиты леса департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Денис Лытченко-Меткий сообщил ТАСС, что природные пожары действовали в районе в прошедшие сутки, огонь пока не потушен. «Площадь уточнить затрудняюсь», — добавил он.