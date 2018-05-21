В Новом Девяткино горела несанкционированная свалка

В ночь с 17 на 18 мая горела крупная несанкционированная свалка, расположенная на землях Новодевяткинкого сельского поселения. Пожар заметил патруль комитета государственного экологического надзора Ленинградской области

В ночь с 17 на 18 мая комитетом государственного экологического надзора Ленинградской области выявлено возгорание крупной несанкционированной свалки, расположенной на землях Новодевяткинкого сельского поселения. На место происшествия вызваны сотрудники МЧС , полиции и местной администрации. К 12 часам открытый огонь был сбит пожарными, на данный момент производится проливка толщи тлеющих отходов.

По предварительным данным, крупная свалка, горевшая в ночь с 17 на 18 мая, располагается на землях муниципального образования, и более того, находится на «контроле» местной администрации с 2010 года. Примечательно, что муниципальные власти не направляли в комитет информацию о функционировании несанкционированной свалки на территории Нового Девяткино.

Напомним, что с 15 мая в комитет вновь начали поступать обращения граждан о несанкционированном сжигании отходов на территории Нового Девяткино. Для оперативного выявления мест сжигания отходов с 16 мая по настоящее время Госэконадзор осуществляет круглосуточное патрулирование территории промышленной зоны в Новом Девяткино.

Комитетом направлен запрос в Росреестр для подтверждения собственника захламленного земельного участка и применения мер по ликвидации несанкционированной свалки, путем подачи судебного иска. В случае выявления бездействия отдельных должных лиц при осуществлении полномочий по муниципальному земельному надзору, материалы будут направлены комитетом в прокуратуру Ленинградской области для оценки действий и принятия мер прокурорского реагирования.

По мнению местных жителей и администрации, источником едкого дыма является ООО «Петросервис» — предприятие по утилизации биологических отходов и санкционной продукции.

По информации станции по борьбе с болезнями животных Всеволожского района, на промышленной площадке предприятия действительно производится уничтожение незаконно ввезенной пищевой продукции. Утилизация проходит при круглосуточном контроле Россельхознадзора , транспортной прокуратуры и федеральной таможенной службы , ведется видеозапись уничтожения продукции.

Следует отметить, что печи, установленные на производственной площадке, имеют положительное заключение государственной экологической экспертизы, и обеспечивают высокую степень очистки выбросов. Для примера комитет приводит сравнение интенсивности выбросов «Петростроя» и дыма от горящей свалки, расположенной на муниципальных землях неподалеку.

Для установления источников возгорания, на которые постоянно жалуются местные жители, их ликвидации и привлечения к ответственности виновных лиц комитетом неоднократно производились проверки, в том числе с участием представителей прокуратуры , Росприроднадзора и МВД

Так, например, 5 марта проведен Госэконадзором рейдовый осмотр промышленной зоны Мурино. В ходе проверочных мероприятий на одном из участков промзоны зафиксирован факт несанкционированного сжигания строительных отходов открытым способом на почве. На момент осмотра лица, осуществившие поджег отходов, на участке не находились. В целях ликвидации открытого источника огня комитетом совершен вызов государственная противопожарная служба МЧС России. По результатам проверки в отношении собственника участка возбуждено административное дело.

А 21 апреля межведомственная комиссия в составе представителей Госэконадзора, Департамента Росприроднадзора по СЗФО, межрайонной природоохранной прокуратуры оперативно выехала в Новодевяткинское сельское поселения, откуда накануне поступила информация о несанкционированном сжигании отходов. Обследована производственная площадка предприятия, где по информации общественности производилось несанкционированное сжигание отходов.

Жаловались заявители на ООО «Петросервис», которое по их мнению осуществляет безлицензионную деятельность по обращению с отходами в промышленной зоне Нового Девяткино, а также допускает неконтролируемые и масштабные выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от установок, предназначенных для термического обезвреживания отходов. В момент осмотра печи не работали. Обезвреживание отходов не производилось. Кроме того, размещения отходов с целью их последующего обезвреживания, не выявлено.