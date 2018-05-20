В Казахстане горит торговый центр

В Казахстане полыхает торговый центр

Из здания эвакуировали несколько десятков человек.

В одном из торговых центров Казахстана произошел крупный пожар. Об этом сообщает издание Sputnik Kazakhstan.

Здание загорелось в городе Кокшетау , расположенном в Акмолинской области страны. Как сообщили в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, из торгового центра были эвакуированы 35 человек, жертв и пострадавших, к счастью, удалось избежать. Наружная отделка центра получила значительный ущерб.

Площадь возгорания превысила 400 квадратных метров. Чтобы справиться с огнем, пришлось задействовать девять единиц техники и сорок пять сотрудников пожарной охраны. На данный момент пожар удалось локализовать и ликвидировать.