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В Казахстане горит торговый центр
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В Казахстане полыхает торговый центр 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Из здания эвакуировали несколько десятков человек.
В одном из торговых центров Казахстана произошел крупный пожар. Об этом сообщает издание Sputnik Kazakhstan.
Здание загорелось в городе Кокшетау, расположенном в Акмолинской области страны. Как сообщили в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, из торгового центра были эвакуированы 35 человек, жертв и пострадавших, к счастью, удалось избежать. Наружная отделка центра получила значительный ущерб.
Площадь возгорания превысила 400 квадратных метров. Чтобы справиться с огнем, пришлось задействовать девять единиц техники и сорок пять сотрудников пожарной охраны. На данный момент пожар удалось локализовать и ликвидировать.
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