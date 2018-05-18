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Эксперт прокомментировал назначение Зиничева на пост главы МЧС
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Эксперт прокомментировал назначение Зиничева на пост главы МЧС 

РИА Новости 18 мая 2018
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Назначение замдиректора ФСБ Евгения Зиничева на пост главы МЧС обусловлена необходимостью навести в ведомстве порядок и побороть коррупцию, считает адвокат, специалист по уголовному праву Алексей Синицын.
В пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил назначить на пост главы МЧС Евгения Зиничева. Прежним главой МЧС был Владимир Пучков. Зиничев — бывший руководитель регионального управления ФСБ, в 2016 году он руководил Калининградской областью. После занял пост замдиректора ФСБ.
"Для наведения порядка в министерство должен был прийти новый руководитель извне, обладающий высоким лимитом доверия, способный осуществлять борьбу с обширной коррупцией. Для этого как нельзя лучше подошел Евгений Зиничев, который и в ФСБ дослужился до заместителя директора ФСБ, и губернатором поработал, и в личной охране президента походил", — сказал Синицын.
В том, что своего поста лишился бывший министр Владимир Пучков, эксперт не увидел «ничего удивительного».
"За последние годы к нему накопилось слишком много претензий. Это и пожары в торговых в центрах, которые могли быть предотвращены, и стихийные бедствия, которые были отработаны ненадлежащим образом, и коррупционные скандалы, связанные с закупкой техники", — сказал Синицын.
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