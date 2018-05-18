Эксперт прокомментировал назначение Зиничева на пост главы МЧС

"Для наведения порядка в министерство должен был прийти новый руководитель извне, обладающий высоким лимитом доверия, способный осуществлять борьбу с обширной коррупцией. Для этого как нельзя лучше подошел Евгений Зиничев, который и в ФСБ дослужился до заместителя директора ФСБ, и губернатором поработал, и в личной охране президента походил", — сказал Синицын.

В том, что своего поста лишился бывший министр Владимир Пучков, эксперт не увидел «ничего удивительного».

"За последние годы к нему накопилось слишком много претензий. Это и пожары в торговых в центрах, которые могли быть предотвращены, и стихийные бедствия, которые были отработаны ненадлежащим образом, и коррупционные скандалы, связанные с закупкой техники", — сказал Синицын.