МЧС возглавит бывший адъютант Путина

В 2016 г. Зиничев в течение двух месяцев был и.о. губернатора Калининградской области , а до этого служил в ФСО и занимал должность адьютанта президента.

Источника в спецслужбах говорит, что конкретные задачи Зиничева в ФСБ были толком неизвестны — он создал свой собственный небольшой аппарат, который жил своей жизнью. По словам политолога Евгения Минченко, Зиничев рассматривался как один из кандидатов на пост директора ФСБ, поэтому его назначение в МЧС имеет значение не само по себе — главное, что он не назначен директором ФСБ.

По словам политолога Виталия Иванова, во время Пучкова ухудшилась репутация МЧС, особенно из-за противопожарной службы. «Кемеровская трагедия — только вершина айсберга. Его отставка в свете недавних событий воспринимается как наказание», — отмечает политолог. В марте в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли в результате пожара 60 человек.