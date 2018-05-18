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МЧС возглавит бывший адъютант Путина
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МЧС возглавит бывший адъютант Путина 

Ведомости 34 минуты назад
Заместитель директора ФСБ Евгений Зиничев назначен министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий вместо Владимира Пучкова.
В 2016 г. Зиничев в течение двух месяцев был и.о. губернатора Калининградской области, а до этого служил в ФСО и занимал должность адьютанта президента.
Источника в спецслужбах говорит, что конкретные задачи Зиничева в ФСБ были толком неизвестны — он создал свой собственный небольшой аппарат, который жил своей жизнью. По словам политолога Евгения Минченко, Зиничев рассматривался как один из кандидатов на пост директора ФСБ, поэтому его назначение в МЧС имеет значение не само по себе — главное, что он не назначен директором ФСБ.
По словам политолога Виталия Иванова, во время Пучкова ухудшилась репутация МЧС, особенно из-за противопожарной службы. «Кемеровская трагедия — только вершина айсберга. Его отставка в свете недавних событий воспринимается как наказание», — отмечает политолог. В марте в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли в результате пожара 60 человек.
Источник в силовых структурах говорит, что на замену Пучкова были и другие кандидаты — например, его заместитель Александр Чуприян, и для многих назначение Зиничева стало неожиданностью.
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