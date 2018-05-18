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Более 120 домов отремонтировали в Подмосковье за 1,5 года рамках ликвидации ЧС
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Более 120 домов отремонтировали в Подмосковье за 1,5 года рамках ликвидации ЧС 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Московской области в течение полутора лет отремонтировали более 120 многоквартирных домов в рамках ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), из них более 50 домов привели в порядок в 2018 году, сообщил в ходе круглого стола министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.
В пятницу в здании Совета Федерации РФ прошел круглый стол на тему «Нормативное регулирование реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
«У нас было четыре подряд крупных урагана, есть целый ряд населенных пунктов, в которых практически сносились кровли, нарушались инженерные и другие сооружения. 68 многоквартирных домов (в 2017 году — ред.), которые благодаря системе, которая сегодня создана, были отремонтированы в режиме работы в чрезвычайных ситуациях», — сказал Хромушин.
Согласно презентации к выступлению министра, еще в 55 домах ремонтные работы в рамках ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций уже прошли в 2018 году.
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