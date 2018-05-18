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Судебные приставы закрыли два красноярских магазина из‐за угрозы пожара
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Судебные приставы закрыли два красноярских магазина из‐за угрозы пожара 

360tv.ru 1 час назад
Два крупных хозяйственных магазина в Красноярске прекратили работу. Они не прошли проверку на пожарную безопасность. Об этом сообщил сайт телеканала «ТВК».
Судебные приставы опечатали магазины «Орбита» и «Вираж». Деятельность торговых точек приостановили из-за пожарной неисправности помещений.
Начальник Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению документов неимущественного характера Николай Зверев рассказал, что прокуратура подала иск в связи с нарушениями пожарной безопасности. Суд рассмотрит заявление. По решению ведомства будут известны дальнейшие обстоятельства данного дела.
Приставы Краснодара опечатали концертный зал Arena Hall. В ходе проверки там обнаружили нарушения правил пожарной безопасности.
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