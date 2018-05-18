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Вспыхнувшая на проспекте Жукова «Газель» собрала огромную пробку
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Вспыхнувшая на проспекте Жукова «Газель» собрала огромную пробку 

v1.ru 49 минут назад
Фото: v1.ru
На проспекте Жукова в Дзержинском районе Волгограда средь бела дня вспыхнула грузовая «Газель». По словам автомобилистов, на занесенной дымом дороге выстроились большие пробки.
— К горящей машине, остановившейся в крайней левой полосе в сторону Качи, приехало сразу две пожарные машины, — уточнил очевидец Михаил. — Спасатели открыли грузовую кабину и выбрасывали из нее какие-то опаленные ящики. Всю дорогу заволокло дымом, а водители замерли в обеденной пробке.
Волгоградские спасатели уточнили, что ни водитель грузовой машины, ни проезжавшие мимо автомобилисты не пострадали от разгоревшегося огня.
— Сообщение о пожаре поступило в 11:54, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Огонь в грузовой кабине «Газели» затушили пожарные из 15-й спасательной части. Причины возгорания еще неизвестны.
На этой неделе на улице Козловская средь бела дня загорелась отечественная машина Lada. Прежде чем потушить полыхающий автомобиль, сотрудники МЧС эвакуировали всех посетителей ближайшей стоматологии.
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