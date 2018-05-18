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Утром в Тюмени горел памятник архитектуры — станция Тура
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Утром в Тюмени горел памятник архитектуры — станция Тура 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Сегодня утром, 18 мая, в Тюмени случился в пожар в историческом памятнике. Огонь вспыхнул в помещении железнодорожной станции Тура.
— Сообщение о пожаре поступило в 9:10, через шесть минут сотрудники МЧС были уже на месте и к 10:10 ликвидировали возгорание. В тушении пожара были задействованы шесть единиц спецтехники и 14 человек личного состава. Общая площадь помещения, поврежденного огнем, составила 30 квадратных метров, — рассказал 72.ru Сергей Юсько, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.
Здание станции было построено в 1885 году. Именно здесь заканчивалась железная дорога из Екатеринбурга, грузы перегружали на пароходы и далее отправляли в Тобольск и другие города Сибири.
На станцию тура из Екатеринбурга перед ссылкой в Тобольск в 1918 году прибывала семья императора Николая II. Сейчас здание исторического памятника находится в плачевном состоянии.
Последнее время в Тюмени довольно часто стали гореть объекты культурного наследия. Несколько раз сотрудники МЧС ликвидировали возгорания в круглой бане. В декабре в областном центре тушили усадьбу рыбного короля — купца Александра Михалева. А летом огонь уничтожил особняк купца Жернакова.
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