К Дому контор в Екатеринбурге приехали четыре пожарные машины и реанимация

Екатеринбурге на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта замечено столпотворение пожарных машин. Как минимум четыре пожарных автомобиля подъехали к зданию Дома контор, где расположен офис «Альфа-Банка» , с включенными мигалками.

Как отмечает корреспондент «ФедералПресс», задымления не видно. Однако пожарные входят в здание, внутри работает МЧС

Также в эту сторону направилась машина реанимации, однако медикам на месте сообщили, что их помощь не нужна.

После проверки в здании, сотрудники МЧС стали запускать посетителей и работников Дома контор обратно.