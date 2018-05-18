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К Дому контор в Екатеринбурге приехали четыре пожарные машины и реанимация
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К Дому контор в Екатеринбурге приехали четыре пожарные машины и реанимация 

РИА «ФедералПресс» 20 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта замечено столпотворение пожарных машин. Как минимум четыре пожарных автомобиля подъехали к зданию Дома контор, где расположен офис «Альфа-Банка», с включенными мигалками.
Как отмечает корреспондент «ФедералПресс», задымления не видно. Однако пожарные входят в здание, внутри работает МЧС.
Также в эту сторону направилась машина реанимации, однако медикам на месте сообщили, что их помощь не нужна.
После проверки в здании, сотрудники МЧС стали запускать посетителей и работников Дома контор обратно.
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