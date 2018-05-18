Житель Урала чуть не уничтожил свой поселок в попытках сжечь мусор

Житель уральского поселка Черный Яр едва не уничтожил свой населенный пункт, пытаясь сжечь мусор на дачном участке. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на местный ресурс JustMedia.

Уточняется, что сгорели в итоге 13 домов, три из которых были жилыми. В работах по тушению участвовали 40 человек и семь единиц техники, пришлось, в частности, привлечь вертолет.

Кроме того, огонь захватил и лесной массив. Площадь возгорания составляла десять гектаров, когда распространение пожара удалось наконец остановить. К настоящему моменту все очаги возгорания локализованы, дальнейшее распространение огня блокировано.