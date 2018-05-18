В Казани спасли кошку, застрявшую в вентиляционной трубе 

В Казани сотрудники МЧС спасли кошку, просидевшую в вентиляционной трубе четыре дня. История случилась в одной из квартир дома №18 на Айдарова.
Спасателям позвонила одна из жительниц. Она сообщила, что уже четвертый день слышит кошачье мяуканье, доносящееся из вентиляции.
Сотрудники МЧС сделали в трубе отверстие и достали кошку. Животное передали женщине, вызвавшей спасателей, сообщает МЧС по РТ.
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