Пожар на Новом Арбате

16 мая 2018 года в 01 час 37 минут на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в складском помещении на улице Новый Арбат, дом 7, стр. 1.

Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли к месту и приступили к тушению.

Площадь возгорания составила 15 кв.м. Ликвидация открытого горения в 02:18. В результате пожара погибших и пострадавших нет.