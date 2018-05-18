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Пожар на Новом Арбате
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Пожар на Новом Арбате 

Управа района Арбат города Москвы 36 минут назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
16 мая 2018 года в 01 час 37 минут на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в складском помещении на улице Новый Арбат, дом 7, стр. 1.
Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли к месту и приступили к тушению.
Площадь возгорания составила 15 кв.м. Ликвидация открытого горения в 02:18. В результате пожара погибших и пострадавших нет.
Уважаемые жители и гости столицы! Главное управление МЧС России по г. Москве напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефону «101».
Управа района Арбат города Москвы: последние новости
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