Замглавы МЧС РФ проверил готовность к ЧМ-2018 в Нижнем 

Замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов проверил готовность пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС РФ по Нижегородской области в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС РФ.
Как отмечается в сообщении, в ходе рабочей поездки особое внимание было уделено вопросам организации аварийно-спасательных работ и применению современных технологий и инструментов, используемых при ликвидации последствий различных происшествий.
Владлен Аксенов осмотрел технику и помещения пожарно-спасательной части, в зону выезда которой входит Канавинский район, где располагается стадион «Нижний Новгород», а также те части, на территории которых будут размещаться аэромобильные группировки, направляемые в Нижегородскую область для усиления подразделений в период проведения чемпионата.
Кроме того, замглавы МЧС РФ посетил стадион «Нижний Новгород», где провел рабочую встречу с министром спорта Нижегородской области Сергеем Пановым.