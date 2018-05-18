Замглавы МЧС РФ проверил готовность к ЧМ-2018 в Нижнем

Как отмечается в сообщении, в ходе рабочей поездки особое внимание было уделено вопросам организации аварийно-спасательных работ и применению современных технологий и инструментов, используемых при ликвидации последствий различных происшествий.

Владлен Аксенов осмотрел технику и помещения пожарно-спасательной части, в зону выезда которой входит Канавинский район, где располагается стадион «Нижний Новгород», а также те части, на территории которых будут размещаться аэромобильные группировки, направляемые в Нижегородскую область для усиления подразделений в период проведения чемпионата.