Уполномоченным рассказали о пожарной безопасности в организациях

В Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» состоялись плановые занятия с уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций организаций ЦАО города Москвы

В семинаре приняли участие более 130 специалистов по вопросам ГО и ЧС территориальных органов власти, крупных предприятий и организаций ЦАО, в том числе должностные лица управ и ГБУ «Жилищник районов».

На занятии обсуждались вопросы организации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Основное назначение системы оповещения — это предупреждение находящихся в здании людей о пожаре или другой чрезвычайной ситуации, а также координация их действий при осуществлении эвакуации. Ведущий инженер Службы ГО и ЧС по ЦАО Сергей Белоусов в рамках своего доклада рассмотрел вопросы сопряжения объектовых систем оповещения с Региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО).

Начальник 7 РОНПР полковник внутренней службы Дмитрий Фураев говорил о профилактике пожаров на современном этапе. Этому посвящен паспорт приоритетного проекта МЧС России «Совершенствование функций государственного надзора», разработанный в рамках проводимой в нашей стане реформы контрольно-надзорной деятельности.

Большое внимание докладчик уделил вопросу противопожарной пропаганде и агитации, как наиболее эффективным компонентам профилактической работы:

— Информацию по вопросам пожарной безопасности люди должны получать независимо от их желания. По принципу рекламы. Чтобы у человека в памяти отложились какие-то базовые знания по вопросам пожарной безопасности, необходимо чтобы он периодически встречал эту информацию — в подъезде, в транспорте, в торговом центре, в школе, в институте, на работе.

Ведущий инженер Управления по ЦАО Департамента ГОЧСиПБ Вячеслав Балакирев напомнил слушателям порядок и сроки подачи заявок на обучение в Учебно-методические центры по ГОиЧС города Москвы и округа.

Мероприятие прошло на высоком методическом уровне и вызывало живой интерес у слушателей. Следующее плановое занятие состоится 19 июня 2018 года в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» (Ленинский проспект, д. 4).