Ещё
Уполномоченным рассказали о пожарной безопасности в организациях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Пусть говорят" грозит закрытие
"Пусть говорят" грозит закрытие

Уполномоченным рассказали о пожарной безопасности в организациях 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» состоялись плановые занятия с уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций организаций ЦАО города Москвы.
В семинаре приняли участие более 130 специалистов по вопросам ГО и ЧС территориальных органов власти, крупных предприятий и организаций ЦАО, в том числе должностные лица управ и ГБУ «Жилищник районов».
На занятии обсуждались вопросы организации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Основное назначение системы оповещения — это предупреждение находящихся в здании людей о пожаре или другой чрезвычайной ситуации, а также координация их действий при осуществлении эвакуации. Ведущий инженер Службы ГО и ЧС по ЦАО Сергей Белоусов в рамках своего доклада рассмотрел вопросы сопряжения объектовых систем оповещения с Региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО).
Начальник 7 РОНПР полковник внутренней службы Дмитрий Фураев говорил о профилактике пожаров на современном этапе. Этому посвящен паспорт приоритетного проекта МЧС России «Совершенствование функций государственного надзора», разработанный в рамках проводимой в нашей стане реформы контрольно-надзорной деятельности.
Большое внимание докладчик уделил вопросу противопожарной пропаганде и агитации, как наиболее эффективным компонентам профилактической работы:
— Информацию по вопросам пожарной безопасности люди должны получать независимо от их желания. По принципу рекламы. Чтобы у человека в памяти отложились какие-то базовые знания по вопросам пожарной безопасности, необходимо чтобы он периодически встречал эту информацию — в подъезде, в транспорте, в торговом центре, в школе, в институте, на работе.
Ведущий инженер Управления по ЦАО Департамента ГОЧСиПБ Вячеслав Балакирев напомнил слушателям порядок и сроки подачи заявок на обучение в Учебно-методические центры по ГОиЧС города Москвы и округа.
Мероприятие прошло на высоком методическом уровне и вызывало живой интерес у слушателей. Следующее плановое занятие состоится 19 июня 2018 года в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» (Ленинский проспект, д. 4).
Управа района Арбат города Москвы: последние новости
Радиостанция «Говорит Москва» и Дмитрий Матвеев предупреждает о мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период Школа Безопасности «Не стареют душой ветераны…»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин получил три срочных звонка из Сербии109
Пока вы спали: Киев поддержал идею взорвать Крымский мост363
«Ленинград» и Глюкоза сняли клип о недовольных русских20
Украинцы нашли причину «трещины» на Крымском мосту87
Германия ответила США на угрозы против «Северного потока-2»15
Видео
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
00:36
Истребитель ВВС США сопроводил Ту-95: кадры из кабины
Армия Войска
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:59
Акробат умудрился не разбиться, упав с высоты
Происшествия Общество
01:03
Украинцы нашли причину «трещины» на Крымском мосту
В мире
10:30
Германия ответила США на угрозы против «Северного потока-2»
Экономика
00:38
Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала
Шоу-бизнес
04:49
В России частично заблокировали Viber
Интернет Наука и техника
03:37
В Москву придет похолодание из Арктики
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение