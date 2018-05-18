Ещё
В Слободском районе из-за пала сухой травы сгорели шесть дачных домов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Пусть говорят" грозит закрытие
"Пусть говорят" грозит закрытие

В Слободском районе из-за пала сухой травы сгорели шесть дачных домов 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
17 мая в деревне Шамарданово Слободского района произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области.
Возгорание началось в 11:50. По предварительным данным, причиной стал пал сухой травы. Площадь ее горения составила тысячу квадратных метров. Пламя перекинулось на шесть домов. В результате происшествия никто не пострадал.
Огонь удалось потушить. На место возгорания выезжали четыре пожарных расчета и муниципальная пожарная охрана. На данный момент устанавливаются суммы материального ущерба.
Фото (тематическое) — news.mistaua.com
Vyatka-grad.ru: последние новости
СМИ: В камере питерского СИЗО пытали, изнасиловали, а потом убили предпринимателя, работавшего над заказом Минобороны В Кировской области объявлено метеопредупреждение: грозы, ветер, может возникнуть даже торнадо Осужденный дал взятку сотруднику УФСИН, чтобы пронести телефон и алкоголь на территорию колонии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин получил три срочных звонка из Сербии113
Украинцы нашли причину «трещины» на Крымском мосту104
Германия ответила США на угрозы против «Северного потока-2»19
«Ленинград» и Глюкоза сняли клип о недовольных русских18
Пока вы спали: Киев поддержал идею взорвать Крымский мост352
Видео
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
00:36
Истребитель ВВС США сопроводил Ту-95: кадры из кабины
Армия Войска
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:59
Акробат умудрился не разбиться, упав с высоты
Происшествия Общество
01:03
Украинцы нашли причину «трещины» на Крымском мосту
В мире
10:30
Германия ответила США на угрозы против «Северного потока-2»
Экономика
00:38
Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала
Шоу-бизнес
04:49
В России частично заблокировали Viber
Интернет Наука и техника
03:37
В Москву придет похолодание из Арктики
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение