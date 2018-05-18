В Слободском районе из-за пала сухой травы сгорели шесть дачных домов

17 мая в деревне Шамарданово Слободского района произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области.

Возгорание началось в 11:50. По предварительным данным, причиной стал пал сухой травы. Площадь ее горения составила тысячу квадратных метров. Пламя перекинулось на шесть домов. В результате происшествия никто не пострадал.

Огонь удалось потушить. На место возгорания выезжали четыре пожарных расчета и муниципальная пожарная охрана. На данный момент устанавливаются суммы материального ущерба.

Фото (тематическое) — news.mistaua.com