В Волгоградской области из-за детской шалости дважды вызывали пожарных

Жители Волгоградской области попрощались с крышей, пристройкой к дому и сараем из-за детей, распаливших пожар.

— На улице Кирова в рабочем поселке Иловля из-за детской шалости загорелась крыша дома и его пристройка, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Пожарные из 38-й спасательной бригады затушили пламя за 17 минут. От огня не пострадал ни один из местных жителей.

Спустя несколько часов не в меру активные дети устроили пожар в Михайловском районе Волгоградской области.

— В 15:55 пожарные узнали о возгорании на улице Садовая в станице Арчединская, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Спустя 20 минут сотрудники МЧС потушили сарай, вспыхнувший из-за детской шалости.

Волгоградские спасатели напоминают, что в регионе установлен особый противопожарный режим и просят горожан быть особо осторожными с огнем.