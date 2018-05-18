На улице Станиславского в Ростове законсервируют историческое здание

Объект культурного наследия, здание «Доходный дом О. С. Павленковой», которое находится в Ростове-на-Дону на улице Станиславского, 36, будет законсервирован. Об этом сообщает издание «Ростов.Ру». Строение построено в позапрошлом веке в неоклассическом стиле.

«Сегодня специализированная организация, проводившая обследование конструкций, должна передать свое заключение о физическом состоянии конструкций здания в администрацию города, после чего к проведению работ приступит специализированная лицензированная организация», — отметил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Иван Грунский. По его словам, не исключено, что часть конструкций демонтируют, чтобы не допустить их обрушения. До восстановления здание будет законсервировано. На время Чемпионата мира по футболу-2018 на нем будет баннер.

Ранее здание было признано аварийным, в 2008 году жильцов из него переселили. В июле 2015 года в здании произошел пожар, из-за этого временно был закрыт проезд по улице Станиславского.