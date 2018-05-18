Ещё
В Архангельске снова подожгли расселенный дом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Пусть говорят" грозит закрытие
"Пусть говорят" грозит закрытие

В Архангельске снова подожгли расселенный дом 

АиФ Архангельск 48 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
17 мая около 20 часов в Архангельске загорелся двухэтажный деревянный дом на проспекте Никольском.
Как сообщает arh112, возгорание началось на втором этаже. К тому времени, как к зданию подъехали пожарные, огонь уже находился на кровле. Пламя удалось остановить, в итоге — в доме выгорела одна комната и четверть кровли.
Соседние дома остались целы, а их жильцы рассказали, что в горевшей двухэтажке давно проживают бездомные. Возгорание как раз произошло в той комнате, где они обитали.
Напомним, на этой неделе в Архангельске уже горело одно расселённое здание, причём два раза за одну ночь.
АиФ Архангельск: последние новости
«Чтобы город спал спокойно!». Как прошёл День пожарника на АЦБК Обогреватель, курение, сухая трава: как Поморье горело в прошедшие выходные Самосожжение в Поморье: в Ленском районе сгорел мужчина
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин получил три срочных звонка из Сербии109
Украинцы нашли причину «трещины» на Крымском мосту93
Пока вы спали: Киев поддержал идею взорвать Крымский мост359
Германия ответила США на угрозы против «Северного потока-2»17
«Ленинград» и Глюкоза сняли клип о недовольных русских20
Видео
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
00:36
Истребитель ВВС США сопроводил Ту-95: кадры из кабины
Армия Войска
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:59
Акробат умудрился не разбиться, упав с высоты
Происшествия Общество
05:22
«Ленинград» и Глюкоза сняли клип о недовольных русских
Шоу-бизнес
01:03
Украинцы нашли причину «трещины» на Крымском мосту
В мире
10:30
Германия ответила США на угрозы против «Северного потока-2»
Экономика
00:38
Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала
Шоу-бизнес
04:49
В России частично заблокировали Viber
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение