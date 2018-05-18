В Архангельске снова подожгли расселенный дом

17 мая около 20 часов в Архангельске загорелся двухэтажный деревянный дом на проспекте Никольском.

Как сообщает arh112, возгорание началось на втором этаже. К тому времени, как к зданию подъехали пожарные, огонь уже находился на кровле. Пламя удалось остановить, в итоге — в доме выгорела одна комната и четверть кровли.

Соседние дома остались целы, а их жильцы рассказали, что в горевшей двухэтажке давно проживают бездомные. Возгорание как раз произошло в той комнате, где они обитали.

Напомним, на этой неделе в Архангельске уже горело одно расселённое здание, причём два раза за одну ночь.