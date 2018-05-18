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300 кв. м нефти утекло в реку под Иркутском из неработающего трубопровода
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300 кв. м нефти утекло в реку под Иркутском из неработающего трубопровода 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
ЧП произошло в усольском районе Иркутской области. Там случилась утечка нефтесодержащей жидкости из неэксплуатируемого трубопровода, который находится в 30 метрах от берега реки Ангары. Размер пятна составил 300 квадратных метров. Об этом сообщила пресс‐служба Главного управления МЧС по региону.
Информация об утечке поступила в дежурную службу МЧС Усолья-Сибирского вечером 17 мая. На данный момент течь остановлена за счет обрезки трубопровода. Жидкость собирают в подготовленный котлован. На месте разлива «черного золота» установлено 50 метров боновых заграждений, для сбора использовано 150 килограммов сорбента. Специалисты добавили, что угрозы загрязнения воды в городе нет.
«Ближайший водозабор находится ниже по течению реки Ангары в городе Свирске. Специалистами Свирского водоканала взяты и исследованы пробы воды, она соответствует нормам», — написано в сообщении.
Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды и грунта. На место прибыла оперативно-следственная группа Ангарской межрайонной природоохранной прокуратуры, устанавливается причина утечки и виновные лица.
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Усолья-Сибирского в пятницу принято решение увеличить дамбу и котлован для сбора нефтесодержащей жидкости. Для мониторинга акватории реки Ангары и оценки последствий будут привлечены сотрудники МЧС и Роспотребнадзора.
На популярном пляже во Владивостоке, в акватории бухты Щитовой, разлилась нефть. Прибрежную полосу затянуло черной ядовитой пленкой. Природоохранная прокуратура и органы Росприроднадзора разберутся в причинах и обстоятельствах произошедшего.
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