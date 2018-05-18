300 кв. м нефти утекло в реку под Иркутском из неработающего трубопровода

ЧП произошло в усольском районе Иркутской области . Там случилась утечка нефтесодержащей жидкости из неэксплуатируемого трубопровода, который находится в 30 метрах от берега реки Ангары. Размер пятна составил 300 квадратных метров. Об этом сообщила пресс‐служба Главного управления МЧС по региону.

Информация об утечке поступила в дежурную службу МЧС Усолья-Сибирского вечером 17 мая. На данный момент течь остановлена за счет обрезки трубопровода. Жидкость собирают в подготовленный котлован. На месте разлива «черного золота» установлено 50 метров боновых заграждений, для сбора использовано 150 килограммов сорбента. Специалисты добавили, что угрозы загрязнения воды в городе нет.

«Ближайший водозабор находится ниже по течению реки Ангары в городе Свирске . Специалистами Свирского водоканала взяты и исследованы пробы воды, она соответствует нормам», — написано в сообщении.

Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды и грунта. На место прибыла оперативно-следственная группа Ангарской межрайонной природоохранной прокуратуры, устанавливается причина утечки и виновные лица.

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Усолья-Сибирского в пятницу принято решение увеличить дамбу и котлован для сбора нефтесодержащей жидкости. Для мониторинга акватории реки Ангары и оценки последствий будут привлечены сотрудники МЧС и Роспотребнадзора.